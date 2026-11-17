Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна в Манила с лидерите на Индия, Япония и Австралия в рамките на първата от две години среща на върха на Четиристранния диалог за сигурност, известен като QUAD. В разговорите участваха индийският премиер Нарендра Моди, японският премиер Санае Такаичи и австралийският премиер Антъни Албанезе.

„Нашите страни са четирите опорни точки на един свободен, отворен, стабилен и проспериращ Индо-Тихоокеански регион“, заяви Тръмп. Срещата постави началото на тридневната му обиколка в Азия и се състоя на фона на засилващото се съперничество между Вашингтон и Пекин.

QUAD предупреди за икономическа принуда

В съвместното изявление лидерите изразиха „сериозна загриженост“ от практиките на икономическа принуда, включително произволните ограничения върху износа. Китай не беше посочен поименно, но формулировката идва на фона на споровете около доставките на редкоземни елементи и други критични минерали, използвани в електромобили, смартфони и високотехнологична продукция.

Четирите държави подчертаха, че сътрудничеството им не е насочено срещу конкретна страна. Пекин обаче нееднократно е определял QUAD като опит за стратегическо обкръжаване на Китай, докато Вашингтон, Токио, Канбера и Ню Делхи представят формата като инструмент за сигурност и устойчиви вериги на доставки.

Военни учения и общи проекти в изкуствения интелект

Лидерите обявиха, че през 2027 г. ще организират съвместни военни учения с участието на самолети за морско патрулиране. Целта е да бъде засилено споделянето на информация и наблюдението на морските пространства в Индо-Тихоокеанския регион. Планът е потвърден и в общото изявление на четирите държави.

QUAD потвърди и ангажимента си към координиране и финансиране на разработки в областта на изкуствения интелект. „Искаме да гарантираме, че бъдещето на тази критично важна технология ще бъде доминирано от държави, които споделят нашите ценности и общи интереси“, каза Тръмп.

Индийският премиер Нарендра Моди определи срещата като нов импулс за партньорството. По думите му разговорите са дали „нова динамика“ на общата визия за свободен, отворен, мирен и проспериращ Индо-Тихоокеански регион.

Следва среща със Си и Путин

Манила е първата спирка от азиатската обиколка на Тръмп, чиято основна дипломатическа точка ще бъде срещата му със Си Цзинпин и Владимир Путин в китайския град Шънджън в четвъртък. Разговорите се очаква да засегнат търговските спорове между САЩ и Китай, войната в Украйна и напрежението в Близкия изток.

Преди отпътуването си за Китай американският президент трябва да разговаря с филипинския държавен глава Фердинанд Маркос-младши. В Манила посещението му беше съпроводено от протести, при които демонстранти изгориха негови чучела и поискаха прекратяване на войната в Близкия изток и отказ от американската инициатива Pax Silica.

След срещата на QUAD Тръмп участва и в специална среща между САЩ и АСЕАН. Успоредно с това той подписа търговско изявление с тайландския премиер Анутин Чарнвиракул, според което Банкок се очаква да премахне митата върху американския износ и значителна част от нетарифните ограничения.

Източници: news.bg, apnews.com, streetinsider.com