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Доналд Тръмп допуска среща с Ким Чен-ун, но без дата и място

Доналд Тръмп допуска среща с Ким Чен-ун, но без дата и място

16 Ноември, 2026 18:23 607 9

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  • съединени щати-
  • азиатска обиколка

Американският президент не уточни дали разговорът ще се състои по време на азиатската му обиколка

Доналд Тръмп допуска среща с Ким Чен-ун, но без дата и място - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е възможно да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но не уточни нито дата, нито място за евентуалния разговор. Той говори пред журналисти преди отпътуването си от Белия дом за Аляска, която е спирка от азиатската му обиколка.

Тръмп посочи, че потвърдените му срещи с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин ще бъдат насочени основно към икономически въпроси. В рамките на обиколката си американският президент ще участва и в специалната среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия в Манила, както и в срещата на икономическите лидери на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 19 ноември.

Няма потвърдена среща с Ким

Думите на Тръмп оставят отворена възможността за нова среща с Ким, но не потвърждават конкретен план. На този етап не е обявено дали севернокорейският лидер ще пътува до Китай или дали разговорът би могъл да се проведе на друго място.

На 12 октомври, когато беше попитан дали планира среща с Ким по време на азиатската си обиколка, Тръмп отговори: „Може би. Това ще е вълнуващо, нали? Но аз се разбирам добре с него.“

Само седмица по-късно американският президент изрази по-голяма несигурност относно възможността за разговор в Китай. „Не знам. Не знам. Не съм сигурен, че някой иска среща“, каза Тръмп пред журналисти, според южнокорейската агенция Йонхап. В същото изявление той подчерта, че отношенията му с Ким са много добри.

Три срещи по време на първия мандат

Тръмп и Ким Чен-ун се срещнаха три пъти по време на първия мандат на американския президент. Първата среща се състоя в Сингапур през юни 2018 г., втората - в Ханой през февруари 2019 г., а третата - в демилитаризираната зона на Корейския полуостров през юни 2019 г.

След завръщането си в Белия дом Тръмп многократно е заявявал, че иска да възстанови личния си диалог със севернокорейския лидер. Нов разговор обаче все още не се е състоял. Сред основните пречки остават ядрената програма на Северна Корея, различията между Вашингтон и Пхенян и задълбочаващите се връзки на Пхенян с Москва и Пекин.

Източници: news.bg, apnews.com, en.yna.co.kr


САЩ
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