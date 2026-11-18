Руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин са обсъдили конфликта в Украйна по време на срещата си в китайския град Шънджън. Разговорът се е състоял в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Информацията беше предадена от Ройтерс, който се позова на руската държавна агенция ТАСС. ТАСС цитира говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който е отговорил с „Да“ на въпрос дали Украйна и ситуацията във военната зона са били обсъдени по време на разговорите между Путин и Си. Песков не е дал подробности за конкретните позиции или предложения, обсъждани от двамата лидери.

Още новини от Украйна

Кратък разговор с Тръмп

В отделна информация от Китай ТАСС съобщи, че Путин е разговарял за кратко с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на официален прием, даден от Си Дзинпин. Ройтерс съобщи, че двамата са се ръкували преди официалния банкет.

Краткият контакт се състоя на фона на подготовката за планираната среща между президентите на Русия, Китай и САЩ. Срещата е насрочена за 19 ноември в Шънджън и ще се проведе в рамките на форума на АТИС.

Украйна остава сред международните теми

Потвърждението от Кремъл, че войната в Украйна е била обсъдена от Путин и Си, не включва информация за постигнати договорености. Не е съобщено и дали разговорът е засегнал конкретни предложения за прекратяване на бойните действия или бъдещи дипломатически стъпки.

Темата се очаква да остане сред ключовите международни въпроси около срещите в Шънджън. Засега публично потвърденият факт е, че тя е била поставена в двустранния разговор между руския и китайския президент, а подробностите за обсъждането не са оповестени.

Източници: bta.bg