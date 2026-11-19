Русия използва военни удари, разузнавателни операции и предполагаеми провокации, за да намали или прекрати европейската военна и дипломатическа подкрепа за Украйна. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW), публикувана след съобщения за планирана атака в Калининградска област, която да бъде представена като украинска.

На 18 ноември полското издание „Жечпосполита“ съобщи, че лица, свързани с Русия, са подготвяли нападение срещу конкретни цели в Калининградска област. Според източници от полското правителство и разузнаването операцията е можела да доведе до значителен брой жертви, а извършителите са щели да се представят за украинци.

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Полското разузнаване е оценило, че целта е била да се предизвика прекратяване на помощта за Украйна. Според ISW Москва е можела да използва подобен сценарий по два начина – да обвини НАТО в подкрепа на украински нападения срещу руска територия или да представи Украйна като опасен партньор, готов да извършва атаки от територията на държава от Алианса.

Полша засили мерките по границата

Координаторът на специалните служби в Полша Томаш Шемоняк не е потвърдил директно подготовката на операция „под чужд флаг“, но е заявил, че мерките по границата с Калининградска област са били наложени заради реална заплаха.

На 2 ноември полското правителство изпрати допълнителни полицейски и военни части, антитерористични екипи и служители на други униформени структури във Варминско-Мазурското и Подляското воеводство. Премиерът Доналд Туск многократно предупреди за пряка руска заплаха за Полша и други държави от НАТО. На 10 септември той заяви, че на 8 септември е получил от ЦРУ „доста прецизен доклад“ за възможни събития, които могат да засегнат страната.

Ударите по Украйна продължават

Руските атаки с дронове и ракети с голям обсег са причинили 55% от цивилните жертви в Украйна през октомври 2026 г. По данни, цитирани от ISW, тогава са загинали най-малко 372 цивилни, а 1981 са били ранени. Общият брой на жертвите е бил с 95% по-висок спрямо октомври 2025 г., а жертвите от руски удари с планиращи бомби са се удвоили спрямо септември 2025 г.

Паралелно с това Украйна продължава ударите по руските логистични линии. След атаките на 16 и 17 ноември руските власти спряха автомобилното движение по моста през Керченския проток, докато железопътната част остана в експлоатация. Според ISW това може да принуди руските сили и окупационните власти да разчитат повече на сухопътния маршрут северно от Азовско море.

Путин търси позиция на равен с Китай и САЩ

На срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество Владимир Путин представи Русия като една от силите, които изграждат многополюсен световен ред. Помощникът му Юрий Ушаков съобщи, че Путин и Си Дзинпин са обсъдили последния кръг от мирните преговори в Абу Даби. Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви, че Путин и Доналд Тръмп може да обсъдят войната в Украйна при бъдеща двустранна среща.

Разликата в протокола при пристигането на лидерите също привлече внимание: Си Дзинпин лично посрещна Тръмп, докато Путин беше посрещнат от Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия.

Източници: news.bg