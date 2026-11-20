Европейската комисия отпусна на Украйна 7,9 милиарда евро за покриване на финансовите нужди на страната и за осигуряване на работата на държавната администрация. Това е най-голямото еднократно плащане по европейския механизъм за подкрепа Ukraine Facility.

„Украйна продължава да осъществява реформи, докато всеки ден се защитава. Днес предоставяме близо 8 милиарда евро – най-голямото плащане досега. Това ясно показва, че реалният напредък в реформите носи конкретни резултати и ползи“, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По думите ѝ Украйна може да разчита на европейската подкрепа, докато се противопоставя на руската агресия и напредва по пътя към членство в Европейския съюз.

Девето плащане по механизма

Новият транш е деветото плащане по Ukraine Facility – основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването, реформите и европейската интеграция на Украйна. С него общата подкрепа по Плана за Украйна достига 40 милиарда евро, включително външни вноски от държави членки и партньори, както и средства, насочени чрез Заема за подкрепа на Украйна.

От отпуснатите средства 5,1 милиарда евро са по Заема за подкрепа на Украйна. Така общата изплатена сума по този заем надхвърля 5,9 милиарда евро.

Финансирането е предоставено след оценка на изпълнението на договорените реформи от украинските власти. Те засягат правосъдната система, борбата с корупцията и изпирането на пари, финансовите пазари, управлението на публичните активи, енергетиката, човешкия капитал, бизнес средата, децентрализацията, земеделието и цифровата трансформация.

Остават още 15,7 милиарда евро

Според Европейската комисия до края на 2026 г. за Украйна остават на разположение още 15,7 милиарда евро европейска финансова подкрепа. От тях 10,2 милиарда евро са предназначени за укрепване на украинската отбранителна промишленост, а 3,9 милиарда евро – за бюджетна подкрепа. Отпускането им зависи от изпълнението на съответните условия и реформи.

Европейската комисия посочва, че Ukraine Facility е в сила от 1 март 2024 г. и предвижда над 50 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми за периода 2024–2027 г. Финансирането е обвързано с предварително договорени реформи и цели да подпомогне макрофинансовата стабилност, възстановяването и модернизацията на Украйна.

Украинският премиер Сергий Корецки потвърди, че средствата вече са постъпили в държавния бюджет.

„Това е жизненоважна подкрепа за поддържането на финансовата стабилност и посрещането на приоритетните нужди на държавата в условията на пълномащабна война“, заяви той.

Източници: bta.bg