Полша не е използвала оръжие срещу двата руски ракетни обекта и реактивния дрон, навлезли във въздушното пространство на страната по време на руската атака срещу Украйна. Това потвърди министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

По думите му не са били налице необходимите условия за задействане на системите за поразяване. „През онази нощ не е било използвано оръжие, не бяха налице необходимите условия за задействане на системите за поразяване“, заяви Косиняк-Камиш.

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Три обекта са паднали в Източна Полша

Отломки от обектите са открити на три места в Люблинското и Подкарпатското воеводство. В Нови Липовец, в района на Бигорай, е идентифицирана руска крилата ракета Х-101. Друг ракетен обект е открит край Рудник над Санем, а елементи от реактивен дрон са намерени край Молодич.

Полските власти съобщиха, че при инцидента няма пострадали хора. Не са регистрирани и щети по критична инфраструктура. Районите около местата на падане са били обезопасени, а службите са започнали събиране и анализ на отломките.

F-16, „Грипен“ и Patriot са били активирани

Полското оперативно командване е вдигнало по тревога полски изтребители F-16 и шведски самолети „Грипен“. В небето е действал и самолет Saab за ранно предупреждение, а нидерландски самолет цистерна е осигурявал възможност за дозареждане на съюзническите самолети.

Активирани са били наземните системи Patriot, разположени около летището в Жешов и в района на Швидник, както и системите Poprad и Pilica Plus. В операцията са участвали още хеликоптери и три бригади на териториалната отбрана.

Въпреки задействането на въздушните и наземните средства нито един от трите обекта не е бил поразен. Според министъра причината е, че командирите и пилотите не са получили условия, при които използването на оръжие да бъде необходимо.

Варшава поиска по-голяма подкрепа от НАТО

Косиняк-Камиш определи случилото се като едно от най-значимите събития с пряко отражение върху Полша от началото на пълномащабната война в Украйна. Той заяви, че атаката е била част от мащабна руска операция, при която са използвани ракети и голям брой дронове.

Министърът свърза инцидента и с провежданите в района на Нова Демба учения на многонационалната коалиция, в които участват военни от няколко европейски държави. По думите му съвпадението между нарушаването на полското въздушно пространство и ученията не изглежда случайно.

Косиняк-Камиш заяви, че ще поиска от НАТО допълнителни сили и средства за операцията „Ийстърн Сентри“. Той посочи, че Полша се нуждае от по-голяма подкрепа за защитата на източния фланг на Алианса.

Източници: news.bg, apnews.com, kyivindependent.com