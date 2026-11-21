Товарен кораб, насочил се към Калининград, е бил атакуван от два дрона в неутралните води на Финския залив, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. По думите му инцидентът е станал на три морски мили, или около 5,5 километра, от границите на Русия.

„В неутралните води на Финския залив, на три морски мили от границите на Руската федерация, беше извършено нападение с два дрона срещу товарен кораб, отиващ към Калининград“, написа Дрозденко в приложението „Макс“.

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Губернаторът съобщи, че екипажът е евакуиран, а размерът на щетите по плавателния съд се уточнява. Руските власти не посочиха името на кораба, нито кой стои зад атаката.

Корабът се е запалил

Финландските власти съобщиха, че повреденият съд се е запалил и е бил отнесен от течението от международни води към териториалните води на Финландия. Финландските гранични власти заявиха, че ситуацията не представлява опасност за морския трафик.

„Провежда се подготовка за потенциални спасителни операции в сътрудничеството с други финландски и международни служби“, съобщиха финландските гранични власти.

Не са съобщени данни за загинали или ранени членове на екипажа. Предстои да бъдат уточнени състоянието на плавателния съд, причините за пожара и последиците от атаката.

Русия съобщи за свалени 464 дрона

Алексей Беспрозванних, губернатор на Калининградска област, заяви, че инцидентът не представлява заплаха за доставките към руския ексклав на Балтийско море.

Александър Дрозденко допълни, че заплахата от безпилотни летателни апарати в Ленинградска област е преодоляна, след като са били свалени общо 80 дрона.

От Министерството на отбраната на Русия съобщиха отделно, че руската противовъздушна отбрана е свалила 464 дрона от самолетен тип през последното денонощие.

Източници: bta.bg, news.err.ee