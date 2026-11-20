Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин са се съгласили хората винаги да участват във военните решения, при които се използва изкуствен интелект. Това съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт след завръщането си от Китай.

По думите му договореността е сред основните резултати от посещението на Тръмп в Азия. Бесънт е говорил пред телевизия Си Ен Би Си след участието си в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Шънджън.

Човешка намеса при големи военни операции

„Президентът Тръмп и президентът Си се обединиха около мнението, че хората винаги трябва да участват във всички военни решения, които свръхинтелектът взема, и че на свръхинтелекта не бива да се позволява да бъде автономен при важни военни действия“, каза Бесънт.

Американският министър на финансите подчерта, че договореността няма да бъде променена от съперничеството между САЩ и Китай за технологично лидерство. Той посочи, че двете държави са съгласни голяма военна операция да не започва без участието на човек.

Бесънт заяви, че американските лаборатории за изкуствен интелект трябва да запазят технологичното си предимство. Според него това е най-добрата защита срещу китайски модели, които могат да бъдат използвани при кибератаки.

Договореността поставя акцент върху човешкия контрол при използването на системи с изкуствен интелект за военни цели. От изявлението на Бесънт не става ясно дали е договорен писмен механизъм за прилагането ѝ или конкретен график за следващи разговори.

Спорът за чиповете продължава

Изявлението идва на фона на ограниченията, които САЩ налагат върху достъпа на Китай до усъвършенствани технологии. Министерството на търговията на САЩ предприе стъпки за допълнително ограничаване на достъпа до чипове за изкуствен интелект, включително такива, използвани в задгранични центрове за данни, където китайски организации могат да наемат изчислителна мощност.

Бесънт каза, че чиповете H200 на „Енвидиа“ остават най-модерните чипове, които Китай може да закупи с лиценз. Той свърза по-слабия интерес към тях с опитите на Пекин да разработи собствени решения.

„Те се опитват да изградят свои собствени чипове и вероятно са с много години назад“, каза министърът.

Така договореността за човешко участие във военните решения съществува паралелно с продължаващата технологична и търговска конкуренция между Вашингтон и Пекин.

Източници: bta.bg