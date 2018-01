САЩ правят нов танк, по-добър от руско самоходно оръдие

В най-близките няколко години САЩ възнамеряват да произведат прототип на лека високомобилна бронирана машина за огнева поддръжка (MPF) на пехотата, която не само ще надмине качествата на конкурентното руско противотанково оръжие „Спрут-СД”, но дори и ще промени хода на бойните действия на сушата. Това пише в National Interest експертът Крис Осбърн в публикацията си Army Plans Prototype New Light Tank To Keep Pace With Russia, пише Блиц.

Изданието цитира зам.-началника на щаба на американските Сухопътни войски Рики Смит. Той не конкретизира масата на машината, но акцентира на оптималното съчетаване на мощ, мобилност и способност да оцелява. Според американски висши военни, машината ще надмине абсолютно всички руски образци. Освен това се набляга на способността за бързо прехвърляне. National Interest пише, че разработката на прототипа е предизвикана от признанието, че M1 Abrams, който е основен боен танк на САЩ, не винаги може да осигури на пехотата огнева поддръжка поради голямата си маса и ограниченията в маневрирането.

Американските военни поставят изискването техният „лек танк” да надмине качествата на руското самоходно противотанково оръдие „Спрут-СД" 2С25, което стреля със 125-мм снаряди и има маса 25 тона. Очаква се окончателните договори за разработка на прототипите да бъдат сключени през 2019 г., като първите образци да бъдат създадени през следващите 14 месеца.

