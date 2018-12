Финални пазарлъци около Брекзит

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск ще разговаря в Брюксел с британския премиер Тереза Мей, предаде Reuters.

Туск съобщи в Twitter, че ще се срещне с Мей преди началото на Европейския съвет, на който основната тема отново ще бъде Брекзит.

Ahead of #EUCO I will meet PM @theresa_may for last-minute talks.