В САЩ: Не можехме да обвиним президента

Специалният прокурор Робърт Мълър заяви в първото си публично изявление за своето разследване, че повдигането на обвинения на президента Тръмп никога не е било вариант за неговия екип. Той се позова на препоръки на министерството на правосъдието, които забраняват предявяване на обвинения към действащ президент, предадоха световните агенции.

"Обвиняване на президента в престъпление не беше вариант, който да обмисляме. Изводът ни беше, че не можем да заявим дали президентът е извършил престъпление или не", каза Мълър.

Той посочи, че би било несправедливо да се повдигат обвинения на някого в някакво престъпление, ако обвиненият не може да се защити в съда.

"Ако бяхме убедени, че президентът очевидно е нарушил закона, щяхме да го кажем", подчерта Мълър.

Специалният прокурор също така заяви, че не смята за подходящо да свидетелства в Конгреса, въпреки желанието на демократите да го изслушат за разследването му на подозренията за руска намеса в президентските избори в САЩ от 2016 г.

Робърт Мълър съобщи, че напуска министерството на правосъдието, след като разследването му е завършило.

Мълър беше на щат в правосъдното министерство и след март, когато предаде доклада на разследването си на министъра Уилям Бар, но министерството не съобщава каква е вършел Мълър оттогава.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че изявлението на специалния прокурор, който разследваше евентуална намеса на Русия в президентските избори в негова полза, не носи нищо ново и е време страницата да бъде затворена.

"Нищо не се променя, що се отнася до доклада Мълър. Нямаше достатъчно доказателства и в такъв случай, в нашата страна, човек е невинен", написа в Тwitter Тръмп.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.