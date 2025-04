Шолц: Руското ракетно нападение в Суми е „варварска атака“

Германският канцлер Олаф Шолц осъди днешното руско ракетно нападение срещу североизточния украински град Суми, при което загинаха най-малко 32 души, като го определи като „варварска атака“, предаде ДПА, предава БТА.

„Кадрите от центъра на град Суми, където руски ракети убиха невинни цивилни граждани на Цветница, са ужасяващи. Мислите ни са със семействата на жертвите и ранените“, заяви Шолц в изявление, публикувано в социалната мрежа „Екс“.

The pictures from Sumy, where Russian missiles killed innocent civilians on Palm Sunday, are horrific.



Our thoughts are with the families of the victims and the injured.



Germany condemns this barbaric attack in the strongest possible terms. (1/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 13, 2025

Той допълни, че подобни нападения подчертават липсата на искреност зад заявеното желание на Русия да търси мир с Украйна.

„Вместо това виждаме как Русия продължава агресивната си война срещу Украйна с неспирна бруталност“, написа канцлерът.

Such Russian attacks reveal the truth about Russia's alleged readiness for peace.



Instead of a readiness for peace, we see that Russia is mercilessly continuing its war of aggression against Ukraine. (2/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 13, 2025

„Тази война трябва да приключи и Русия трябва най-накрая да се съгласи на пълно прекратяване на огъня. Ние работим за постигането на тази цел заедно с нашите европейски и международни партньори“, подчерта Шолц.

This war must end, and Russia must finally agree to a comprehensive ceasefire.



We are working towards these aims together with our European and international partners. (3/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 13, 2025

Според украинския президент Володимир Зеленски при удара са загинали най-малко 32 души, включително две деца. Ранени са още най-малко 84 души, включително 8 деца, съобщи украинската полиция.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че нападението представлява „военно престъпление“ и обвини Русия, че се бави с приемането на предложеното от САЩ пълно прекратяване на огъня от март.