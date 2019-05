Крият боен кораб от Тръмп в Япония

Белият дом е поискал американския кораб, който носи името на покойния сенатор Джон Маккейн, да бъде извън полезрението на Доналд Тръмп по време на неотдавнашната му визита в Япония, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Корабът е бил на ремонт в американската военноморска база в Йокосука, където във вторник Тръмп говори на борда на друг плавателен съд.

Понеже е било трудно да бъде преместен, името му просто е било скрито, а екипажът му е получил отпуск в този ден, пише американското издание.

"Не съм бил информиран за нищо подобно във връзка с кораба на военноморските сили "Джон С. Маккейн" по време на неотдавнашната ми визита в Япония", реагира веднага президентът на САЩ в любимия Тwitter.

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women - what a spectacular job they do!