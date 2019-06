Китай тества топ балистична ракета

Китай успешно изпита междуконтинентална балистична ракета от ново поколение, съобщават специализираните медии. Те уточняват, че новата балистична ракета може да носи до 10 термоядрени бойни глави с индивидуално насочване.

Обсегът на ракетата е около 12 - 14 000 километра.

Новата ядрена ракета от поколение JL-3 е предназначена за изстрелване от подводници. Тестовият пуск е бил извършен от залива Бохай в полуостров Шандун.

Първото изпитание на новата ракета е било през декември 2018 г.

Китай заложи на разработката на нови ракети на фона на ескалацията на напрежението на Корейския полуостров.

