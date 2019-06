Семейство Тръмп на гости на кралицата (СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп беше тържествено посрещнат в Бъкингамския дворец в първия ден от тридневната си визита в Обединеното кралство, която обещава да е много наситена, предаде Франс прес.

Посрещнат с топовни салюти, милиардерът републиканец, придружен от съпругата си Мелания, беше очакван при слизането си от хеликоптера от британския престолонаследник принц Чарлз и съпругата му Камила.

По-късно Тръмп поздрави британската кралица Елизабет Втора, с която си размениха по няколко думи в присъствието на неговата дъщеря и съветничка Иванка и зетят му Джаред Къшнър. След няколко минути, прекарани в двореца, кралицата и президентът излязоха, за да изслушат британския и американския химн, изпълнени от кралските гвардейци, облечени в традиционните си червени мундири и шапки от меча кожа.

В програмата на президента са обяд с кралицата, чай с Уелския принц и съпругата му в тяхната резиденция Кларънс хаус, а след това - официална вечеря. Но непредсказуемият американски президент има намерение да не се ограничава с протокола, а да дава мнения по парливия въпрос за Брекзит, както и за трусовете в британската политика.

Няколко минути преди кацането на президентския самолет Еър форс 1, Тръмп даде тон с туит, в който нарече кмета на Лондон Садик Хан, който беше критикувал визитата му, "пълен неудачник".

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......