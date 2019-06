Мексико е до стената след заплахите от север

Президентът на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор отново изрази увереност, че САЩ и Мексико могат да постигнат споразумение, за да разрешат търговския спор, който застрашава с американски мита вноса на мексикански стоки, предаде Ройтерс.

В интерес и на двете страни е да бъде сключено споразумение, каза Лопес Обрадор на редовен брифинг.

Мексиканският министър на външните работи Марсело Ебрард заяви на пресконференция във Вашингтон, че Мексико може да постигне споразумение със САЩ за разрешаване на миграционния спор, който провокира американския президент Доналд Тръмп да заплаши с наказателни мита от 5 процента мексиканския внос.

Ако Вашингтон наложи митата за мексиканския внос, то това може да има обратен ефект за спиране на имиграционните потоци през американско-мексиканската граница, подчерта Ебрард.

Ебрард е в американската столица начело на делегация, която се готви да започне преговори с американската страна.

Дискусиите ще включат среща на министрите на земеделието на двете страни Виктор Вилялобос и Сони Пърдю, посочи мексикански представител. В разговорите се очаква да се включат също постоянният търговски представител на САЩ Робърт Лайтхайзър и и. д. министърът на вътрешната сигурност Кевин МакАлинън.

Мексиканският министър на икономиката Грасиела Маркес и американският министър на търговията Уилбър Рос ще се срещнат тази седмица, както и Ебрард и държавният секретар Майк Помпео.

Тръмп наскоро заплаши с мита от 5 процента, които да влязат в сила на 10 юни и да се увеличават всеки месец, докато достигнат 25 на сто през октомври. Американският държавен глава вече попари надеждите на преговарящите за бързо решение.

"Мексико изпраща голяма делегация да преговаря за Границата. Проблемът е, че те "преговарят" от 25 години. Искаме действия, а не разговори", написа в Twitter стопанинът на Белия дом, който в момента е на визита в Лондон.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!