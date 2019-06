Тръмп: С Мексико вече се разбираме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че администрацията му ще публикува допълнителни подробности за споразумението с Мексико, опровергавайки информациите, че няма нови съществени ангажименти, поети от Мексико за спиране на потока от мигранти от Централна Америка към САЩ, предаде Ройтерс.

Тръмп отбеляза, че досега Мексико не е сътрудничило по въпроса за нелегалните мигранти.

Сега обаче съм напълно уверен, особено след като говорих с техния президент, че ще сътрудничат и ще искат да бъде свършена както трябва, написа в Тwitter стопанинът на Белия дом.

Споразумението, обявено в петък след три дни преговори във Вашингтон, предотврати налагането на мита от 5 процента върху всички мексикански стоки, внасяни в САЩ от понеделник. Споразумението удължава предизвикалата много спорове програма по която мигранти, търсещи убежище в САЩ, са връщани в Мексико, докато се разгледат молбите им. Споразумението също така засилва охраната на южната мексиканска граница.

Сега между Мексико и САЩ ще има великолепно сътрудничество, каквото нямаше в продължение на много десетилетия. Ако обаче по някоя неразбираема причина това не се случи, ние винаги можем да се върнем към нашата предишна, много изгодна позиция за въвеждане на мита. Не мисля, че това ще бъде нужно, написа Тръмп.

.....not mentioned in yesterday press release, one in particular, were agreed upon. That will be announced at the appropriate time. There is now going to be great cooperation between Mexico & the USA, something that didn’t exist for decades. However, if for some unknown reason...