САЩ vs. Мексико - войната продължава

Съединените щати и Мексико не постигнаха споразумение за миграцията. Преговорите във Вашингтон продължават днес, предаде ДПА, като се позова на мексиканския министър на външните работи Марсело Ебрард.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши Мексико с мита от 5 процента, които ще влязат в сила на 10 юни и ще нарастват всеки месец, докато достигнат 25 на сто през октомври, в случай че южният съсед на САЩ не предприеме мерки за спиране на нелегалната имиграция.

Срещата премина "в добра атмосфера" и американската страна показа воля за сближаване на позициите, каза мексиканският външен министър на пресконференция във Вашингтон. В същото време той отбеляза, че Съединените щати искат "мерки в краткосрочен или непосредствен план" срещу нелегалната миграция, докато Мексико не вярва в "непосредствените" и "наказателните" мерки.

Преговорите бяха съсредоточени върху миграцията, а не върху митата, заяви Ебрард. Мексиканският външен министър добави, че остава оптимист, въпреки че нарече преговорите "трудни" и "напрегнати".

Президентът на САЩ от своя страна заяви, че "е постигнат напредък", "но той не е достатъчен".

"Разговорите с Мексико ще бъдат възобновени, с условие че ако не бъде постигнато споразумение, Мита на равнище от 5 процента ще бъдат наложени в понеделник, с месечни увеличения по график", написа в Тwitter Тръмп.

....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!