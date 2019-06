Убити и ранени при стрелба в Австралия

Въоръжен мъж откри стрелба в мотел в северния австралийски град Дарвин. Най-малко четирима души са загинали, а двама са ранени, съобщи "Гардиън".

Полицията е арестувала предполагаемия стрелец. Той е определян като кавказки мъж на около 45-годишна възраст, облечен в работно облекло. Свидетелка разказва, че стрелецът е бил въоръжен с пушка и е прострелял жена през вратата на хотелската стая.

"Бях на паркинга на съседния хотел, когато чух изстрелите, помислих, че пускат фойерверки - силни, гърмящи фойерверки", казва тя пред ABC. Стрелецът е избягал от местопрестъплението, но след това е бил арестуван. Води се разследване.

At least 4 dead in Darwin CBD shooting, multiple crime scenes across the city with one man arrested here. We are hearing he entered a motel with a pump action shotgun @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/6SMnyCusuy