Че Гевара предизвика грандиозен скандал зад Океана

Кметът на Ню Йорк и кандидат за президент Бил де Блазио каза на митинг в Маями лозунг, свързван с кубинската комунистическа революция, с което си навлече критики в град, където живеят много хора, избягали от управлението на Фидел Кастро, съобщи Асошиейтед прес.

По-късно той се извини в Twitter и заяви, че не е знаел историята и значението на фразата "Винаги до победата!" (Аста ла виктория, сиемпре!/Hasta la victoria, siempre!).

След участието си в дебата на Демократическата партия в сряда вечерта, където кандидатите тенденциозно говориха на испански, за да се харесат на испаноезичните избиратели, Де Блазио се срещна със стачкуващи служители на Международното летище в Маями.

Де Блазио заяви, че ги подкрепя и извика Hasta la victoria, siempre! - девиз, свързван най-вече с революционера Че Гевара и с режима на Кастро.

I did not know the phrase I used in Miami today was associated with Che Guevara & I did not mean to offend anyone who heard it that way. I certainly apologize for not understanding that history. (1/2)