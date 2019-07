Иран: Непоправимото още не се е случило

Всички мерки, предприети от Иран за отказ от негови задължения по международното споразумение за ядрената му програма, са обратими, ако европейските страни по сделката изпълнят своите ангажименти, иранският министър на външните работи Мохамад Джавад Зариф, цитиран от Ройтерс.

Зариф обясни, че Техеран е задействал втори кръг предпазни мерки, предвидени в споразумението. "Запазваме си правото да продължим да (предприемаме законни мерки в съответствие с ядрената сделка), за да защитаваме нашите интереси пред лицето на американския икономически тероризъм. Всички тези мерки са обратими само (европейската тройка - Франция, Германия и Великобритания) изпълни своите задължения", написа иранският външен министър в Тwitter.

Today, Iran is taking its second round of remedial steps under Para 36 of the JCPOA. We reserve the right to continue to exercise legal remedies within JCPOA to protect our interests in the face of US #EconomicTerrorism. All such steps are reversible only through E3 compliance.