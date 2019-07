Тръмп размаха пръст: Иран много да внимава!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран "да внимава", след като Техеран обяви, че започва да обогатява уран над равнището от 3,67 процента, разрешени му според ядрената сделка от 2015 година, съобщи Франс прес.

"Иран трябва да внимава, защото вие обогатявате уран по една причина, и аз няма да ви кажа коя е тази причина, но Иран прави много лоши неща", заяви Тръмп пред журналисти в Мористаун, щата Ню Джърси.

По думите на американския президент, споразумението с Техеран, сключено от предшественика му Барак Обама, било "крайно безразсъдно" и позволявало на Иран в бъдеще да създаде ядрено оръжие.

"Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие", увери стопанинът на Белия дом.

По-рано американският държавен секретар Майк Помпео заплаши Техеран с нови санкции.

"Последното развитие на иранската ядрена програма ще доведе до повече изолация и санкции. Държавите трябва да се върнат към старата си политика, която забраняваше обогатяването на уран за иранската ядрена програма. Иранският режим, снабден с ядрени оръжия, би представлявал още по-голяма заплаха за света", написа Помпео в Тwitter.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.