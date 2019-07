Украйна е под магията на Зеленски

Украйна е под магията на президента Володимир Зеленски. Това показват екзит половете на проведените днес предсрочни парламентарни избори.

Партията "Слуга на народа" на президента Володимир Зеленски печели парламентарните избори в Украйна с 43,9 на сто от гласовете, предаде АП. Това е рекордно висок резултат, добавя АФП. Във Върховната рада се очаква да влязат пет партии, които преминават 5-процентния праг.

Втора е проруската "Опозиционна - За живот" - с 11,5 на сто. Още три партии влизат във Върховната Рада - на бившия президент Петро Порошенко - „Европейска солидарност“, на бившата премиерка Юлия Тимошенко -„Отечество“, и „Глас“ на рок звездата Святослав Вакарчук.

По пропорционалната листа партията на президента ще има 126 депутати, след нея се нарежда проруската формация „Опозиционна платформа – За живота“ - 36, следвана с „Европейска солидарност“ - 24, „Отечество“ – 22 и „Глас“ с 17 места.

In a media scrum outside a polling station, President Volodymyr Zelensky tells me that Ukraine’s parliamentary election is “maybe more important than president’s election”. Camera: @mattgodtv Producer: @BBCWillVernon @MayerDaryna pic.twitter.com/78pAE4ajDt