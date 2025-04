Заместник-ръководителят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев нарече кандидата за канцлер на Германия Фридрих Мерц „нацист“ заради предложението му да бъде нанесен удар по Кримския мост. В публикация в социалната мрежа X, Медведев направи лична атака, като припомни, че бащата на Мерц е служил във Вермахта по време на управлението на Хитлер, предава Фокус.

Chancellor candidate Fritz Merz is haunted by the memory of his father, who served in Hitler's Wehrmacht. Now Merz has suggested a strike on the Crimean Bridge. Think twice, Nazi!