Бой след 7-часово закъснение на полет (ВИДЕО)

Силно изнервени пътници предизвикаха бой в самолета на американската авиокомпания Delta. Причината е, че полетът от Ню Йорк за Маями е извършен със 7-часово закъснение. В спора между пътниците и екипажа се е намесила и полицията на летище „Дж. Ф. Кенеди”. До напрежението се е стигнало, тъй като пътниците не са получили ясна информация на какво се дължи точно закъснението.

От авиокомпанията твърдят, е на пътниците са били предложени вода, храна и възможност с автобуси да се върнат обратно до терминала, но те не са се възползвали от това.

В своя профил в социалната мрежа Twitter един от пътниците –

Хуан Андрес Ахмад е пуснал видео на случващото се след четиричасово чакане.

По-късно журналистката Глена Милберг публикува кадри, които показват обърканите пътници и безсилието на пътниците и това на екипажа. В края на клипа се вижда жена и нейният син да напускат самолета, за да „поемат въздух“ на фона на настъпилия хаос.

Полетът, първоначално планиран да кацне в 19:14 ч. в Маями се приземил със закъснение от 7 часа и 14 минути.

👇🏼A small sample of the increasing chaos happening right now aboard Miami -bound Delta 2385.

It’s sitting on the tarmac at JFK for 8hrs now (!)... passengers kept onboard with no clear info and now armed officers responding to a fight...@Delta ? Response? pic.twitter.com/UgHhmGMJ59