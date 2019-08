Американски бомбардировачи ще симулират удари край Русия

От авиобазата „Уайтмен“ в американския щат Мисури на 27 са прехвърлени три тежки стратегически стелт-бомбардировачи Northrop B-2А Spirit на военната база „Феърфорд“ на Кралските Военновъздушни сили за изпълнение на задачи в Европа и конкретно за симулация на ракетно-бомбени удари край границите на Русия, предава агенция EA Daily, цитирана от "Фокус".

„Spirit of Mississippi, Spirit of Georgia и Spirit of New York – това са имената на трите бомбардировача B-2A, които пристигнаха в британската база „Феърфорд“, отбелязва „Оперативная линия“. Съобщава се също, че преди това наетият от ВВС на САЩ B-747 Jumbo е донесъл във „Феърфорд“ последната част от американския инженерно-технически състав „Уайтман“, тъй като самолетът B-2A е със скъпа и сложна поддръжка. Както се очаква, в допълнение към трите B-2A през тази седмица във Великобритания ще бъдат разположени още не по-малко от два стратегически бомбардировача Boeing B-52H Stratofortress.

„С оглед вече намиращият се там от 17 юни един B-52H с непълна техническа готовност, защото му бяха сменени закрепванията на два двигателя към равнината на крилото и бе извършена по замяна на изгорял двигател, броя на ударните сили на ВВС на САЩ, разположени във Великобритания (разбирай - на границите на Русия) ще възлиза на шест единици“, отбелязва „Оперативная линия“. Руската агенция добавя, че от средата на август командването на ВВС на САЩ е пристъпило към практическа реализация на подготвителните мероприятия за поредно разполагане (започвайки от края на август) на стратегически бомбардировачи във Великобритания. B-2A в предназначен за пробиване на плътна противовъздушна отбрана и нанасяне на удар с конвенционално или ядрено оръжие.

EADaily по-рано многократно е съобщавала за полети през март до западните граници на Русия от разположените шест американски стратегически бомбардировачи Boeing B-52H Stratofortress в британската авиобаза Fairford (един от тях имаше проблеми с двигателя). B-52H достигна условните граници на изстрелванията, получи информация за потенциални цели, въведе съответните данни в прицелните комплекси (системи) на ракетите - и симулира условни изстрелвания върху тях. И тези цели бяха най-важните военни съоръжения на Русия - летища, командни пунктове, позиции за изстрелване на ракети и т.н.

Освен това редовните полети на B-52H край руските граници представляват своего рода отработване на излизане на границата на ракетен удар и нанасянето му извън зоната на идентифициране на радиолокационните средства на ПВО, както и извън пределите на бойния радиус на изтребителите от руските ПВО МиГ-31. Тогава командването на руските Военнокосмически сили (ВКС) прехвърли от авиобазата в Енгелс (Саратовска област) на едно от летищата зад полярния кръг четири стратегически ракетоносеца Ту-160 и един самолет за далечно радиолокационно идентифициране. В началото на април американските бомбардировачи B-52H се върнаха от авиобазата „Феърфорд“ у дома в „Барксдейл“ (в южната част на САЩ).

