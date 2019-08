Разцепление в Лондон! Валят оставки

Високопоставен представител на Камарата на лордовете подаде оставка днес като протест срещу решението на британския премиер Борис Джонсън да спре временно на парламента, предаде Ройтерс.

Джордж Йънг, отговорник за дисциплината на парламентарната група на торите, заяви в писмо до лидера на Камарата на лордовете, че е силно недоволен от момента и срока на прекъсване на работата на парламента, както и от изтъкнатите мотиви за тази мярка.

Джонсън реши да прекъсне работата на парламента за повече от месец преди Брекзит.

"Посочените аргументи за това решение не успяха да ме убедят, а то според мен крие риск да подкопае фундаменталната роля на парламента в критичен момент от нашата история и засилва мнението, че правителството може и да не разполага с доверието на камарата за своята политика по въпроса за Брекзит", заяви той.

Писмото бе публикувано в Тwitter от Би Би Си.

Former Transport secretary George Young quits government position in Lords in protest at Boris Johnson's decision to suspend parliamenthttps://t.co/DzexFq4uac https://t.co/F8aO64Nk9t