Техеран: Няма проблем! Спътникът е невредим

Иранският спътник е невредим след неуспешното му изстрелване в орбита, съобщи в Twitter министърът на комуникационните технологии на Техеран, цитиран от Ройтерс.

Снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп пусна в същата социална мрежи снимка на предполагаемия полигон на неуспешното изстрелване. Така Тръмп породи въпроси дали не е разкрил разузнавателни тайни, отбеляза агенцията.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3