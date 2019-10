Русия, ЕС и Украйна ще преговарят за газа

Русия няма против преговорите за газа с ЕС и Украйна да бъдат на 28 октомври, заяви руският министър на енергетиката Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

Датата на тристранната среща за газа между Украйна, Русия и ЕС още се обсъжда, тя може да бъде на 28 октомври, отбеляза най-напред пред ТАСС Новак. "Все още се обсъжда, тази дата се обсъжда", отговори той на въпрос на агенцията.

По-късно Новак уточни пред журналисти, че руската страна няма принципни възражения срещу датата, предложена от Европейската комисия.

Днес еврокомисарят за енергийния съюз Марош Шефчович съобщи в Тwitter, че следващият кръг от тристранните консултации във формат Русия-ЕС-Украйна ще бъде на 28 октомври в Брюксел.

Glad to host the round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month 👉 https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB