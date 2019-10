Тръмп: Следя внимателно ситуацията, Турция да играе по правилата!

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е в контакт и с двете страни - Турция и сирийските кюрди - във връзка с турската операция в Северна Сирия. Той предупреди Анкара, че ще понесе тежък финансов удар, ако "не играе по правилата", предаде Ройтерс.

"Опитвам се да прекратя безкрайните войни. Разговарям и с двете страни, - написа той в Тwitter, цитиран от ТАСС. - Някои искат да изпратим десетки хиляди войници в тази зона и да започнем нова война. Турция е член на НАТО... Някои казват да не се намесваме и да позволим на кюрдите да водят свои войни (даже с наша финансова помощ). Казах, че ще ударя Турция много сериозно финансово и със санкции, ако те не играят по правилата. Следя много внимателно."

Turkey has been planning to attack the Kurds for a long time. They have been fighting forever. We have no soldiers or Military anywhere near the attack area. I am trying to end the ENDLESS WARS. Talking to both sides. Some want us to send tens of thousands of soldiers to....