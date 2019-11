Тръмп пуска стенограмата със Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че тази седмица ще публикува стенограма на своя "първи, а значи и най-важен" разговор през април по телефона с украинския президент Володимир Зеленски.

Именно разговорите му с украинския лидер са в основата на процедурата за импийчмънт срещу американския държавен глава, която в момента е в ход в Камарата на представителите.

"За да продължа да бъда най-прозрачния президент в историята, тази седмица аз ще публикувам (тази) стенограма", писа Тръмп, цитиран от ТАСС. Става дума за техния телефонен разговор през април, когато Тръмп поздрави Зеленски за победата на президентските избори.

"Аз съм уверен, че ще намерите (този разговор) за вълнуващ, казва Тръмп.

In order to continue being the most Transparent President in history, I will be releasing sometime this week the Transcript of the first, and therefore most important, phone call I had with the President of Ukraine. I am sure you will find it tantalizing!