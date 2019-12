Тръмп: Току-що кацнах!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна във Великобритания за срещата на върха на НАТО, предадоха агенциите.

"Току-що кацнах във Великобритания за участие в срещата на върха на НАТО. Преди да кацна, прочетох доклада на републиканците за измамата с импийчмънта", отбеляза той снощи на страницата си в Тwitter.

"Отлична работа! Четете стенограмите (от разговорите с украинския президент Володимир Зеленски), можем ли да отидем във Върховния съд, за да спрем това?", допълни Тръмп.

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?