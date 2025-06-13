Програмата в Първа лига по кръгове

Жребият за сезон 2025/26 в Първа лига бе изтеглен със специален софтуер. Нововъведението днес бе представено официално пред футболната общественост, с всичките си предимства и възможности. Клубовете също имаха възможност да имплементират свой критерий.
Шампионатът ще започне в уикенда между 18-21 юли, а ще приключи с баражите на 28 и 29 май (кръговете от първенството са до 25 май). Есенният дял е до 8 декември, а пролетният започва на 6 февруари.
Европейските квоти отново са четири, три отбора изпадат директно, докато един играе играе бараж за оцеляване с тим от Втора лига. От сезон 2026/27 Първа лига ще е с 14 отбора.
I кръг
Ботев Пловдив – ЦСКА
ЦСКА 1948 – Арда
Спартак Варна – Берое
Левски – Монтана
Локомотив Пловдив – Добруджа
Локомотив София – Черно море
Лудогорец – Септември
Славия – Ботев Враца
II кръг
Арда – Локомотив София
Берое – ЦСКА 1948
Ботев Враца – Лудогорец
ЦСКА – Спартак Варна
Добруджа – Славия
Монтана – Локомотив Пловдив
Септември – Левски
Черно море – Ботев Пловдив
III кръг
ЦСКА 1948 – Септември
Спартак Варна – Ботев Враца
Левски – Славия
Локомотив Пловдив – ЦСКА
Локомотив София – Монтана
Лудогорец – Добруджа
Ботев Пловдив – Арда
Черно море – Берое
IV кръг
Арда – Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив – Локомотив София
ЦСКА – Черно море
Добруджа – ЦСКА 1948
Монтана – Ботев Враца
Септември – Берое
Славия – Лудогорец
Левски – Спартак Варна
V кръг
Арда – ЦСКА
Берое – Ботев Пловдив
Ботев Враца – Левски
ЦСКА 1948 – Монтана
Локомотив Пловдив – Славия
Лудогорец – Локомотив София
Септември – Добруджа
Спартак Варна – Черно море
VI кръг
Берое – Лудогорец
Ботев Пловдив – Левски
ЦСКА – ЦСКА 1948
Черно море – Локомотив Пловдив
Добруджа – Ботев Враца
Монтана – Септември
Локомотив София – Спартак Варна
Славия – Арда
VII кръг
Арда – Берое
Ботев Враца – Черно море
Монтана – Добруджа
Спартак Варна – Локомотив Пловдив
Левски – ЦСКА 1948
Лудогорец – Ботев Пловдив
Септември – Локомотив София
Славия – ЦСКА
VIII кръг
Берое – Ботев Враца
Ботев Пловдив – Монтана
ЦСКА 1948 – Славия
ЦСКА – Септември
Черно море – Добруджа
Локомотив Пловдив – Лудогорец
Локомотив София – Левски
Спартак Варна – Арда
IX кръг
Арда – Черно море
Ботев Враца – ЦСКА
ЦСКА 1948 – Локомотив Пловдив
Добруджа – Локомотив София
Монтана – Спартак Варна
Левски – Лудогорец
Септември – Ботев Пловдив
Славия – Берое
X кръг
Арда – Ботев Враца
Берое – Добруджа
Ботев Пловдив – ЦСКА 1948
Черно море – Септември
Спартак Варна – Славия
Локомотив Пловдив – Левски
Локомотив София – ЦСКА
Лудогорец – Монтана
XI кръг
Ботев Враца – Ботев Пловдив
ЦСКА 1948 – Спартак Варна
Добруджа – Арда
Монтана – Черно море
Левски – Берое
Септември – Локомотив Пловдив
Славия – Локомотив София
ЦСКА – Лудогорец
XII кръг
Арда – Септември
Берое – Монтана
Ботев Пловдив – Славия
Черно море – Левски
Добруджа – ЦСКА
Локомотив Пловдив – Ботев Враца
Локомотив София – ЦСКА 1948
Лудогорец – Спартак Варна
XIII кръг
Ботев Враца – Септември
ЦСКА 1948 – Лудогорец
ЦСКА – Берое
Монтана – Арда
Спартак Варна – Ботев Пловдив
Левски – Добруджа
Локомотив София – Локомотив Пловдив
Славия – Черно море
XIV кръг
Арда – Левски
Берое – Локомотив София
Ботев Враца – ЦСКА 1948
ЦСКА – Монтана
Черно море – Лудогорец
Добруджа – Спартак Варна
Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив
Септември – Славия
XV кръг
Ботев Пловдив – Добруджа
ЦСКА 1948 – Черно море
Спартак Варна – Септември
Левски – ЦСКА
Локомотив Пловдив – Берое
Локомотив София – Ботев Враца
Лудогорец – Арда
Славия – Монтана
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1 Само ЛЕВСКИ
21:00 13.06.2025