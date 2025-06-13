Програмата в Първа лига по кръгове

Жребият за сезон 2025/26 в Първа лига бе изтеглен със специален софтуер. Нововъведението днес бе представено официално пред футболната общественост, с всичките си предимства и възможности. Клубовете също имаха възможност да имплементират свой критерий.

Шампионатът ще започне в уикенда между 18-21 юли, а ще приключи с баражите на 28 и 29 май (кръговете от първенството са до 25 май). Есенният дял е до 8 декември, а пролетният започва на 6 февруари.

Европейските квоти отново са четири, три отбора изпадат директно, докато един играе играе бараж за оцеляване с тим от Втора лига. От сезон 2026/27 Първа лига ще е с 14 отбора.

I кръг

Ботев Пловдив – ЦСКА

ЦСКА 1948 – Арда

Спартак Варна – Берое

Левски – Монтана

Локомотив Пловдив – Добруджа

Локомотив София – Черно море

Лудогорец – Септември

Славия – Ботев Враца

II кръг

Арда – Локомотив София

Берое – ЦСКА 1948

Ботев Враца – Лудогорец

ЦСКА – Спартак Варна

Добруджа – Славия

Монтана – Локомотив Пловдив

Септември – Левски

Черно море – Ботев Пловдив

III кръг

ЦСКА 1948 – Септември

Спартак Варна – Ботев Враца

Левски – Славия

Локомотив Пловдив – ЦСКА

Локомотив София – Монтана

Лудогорец – Добруджа

Ботев Пловдив – Арда

Черно море – Берое

IV кръг

Арда – Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив – Локомотив София

ЦСКА – Черно море

Добруджа – ЦСКА 1948

Монтана – Ботев Враца

Септември – Берое

Славия – Лудогорец

Левски – Спартак Варна

V кръг

Арда – ЦСКА

Берое – Ботев Пловдив

Ботев Враца – Левски

ЦСКА 1948 – Монтана

Локомотив Пловдив – Славия

Лудогорец – Локомотив София

Септември – Добруджа

Спартак Варна – Черно море

VI кръг

Берое – Лудогорец

Ботев Пловдив – Левски

ЦСКА – ЦСКА 1948

Черно море – Локомотив Пловдив

Добруджа – Ботев Враца

Монтана – Септември

Локомотив София – Спартак Варна

Славия – Арда

VII кръг

Арда – Берое

Ботев Враца – Черно море

Монтана – Добруджа

Спартак Варна – Локомотив Пловдив

Левски – ЦСКА 1948

Лудогорец – Ботев Пловдив

Септември – Локомотив София

Славия – ЦСКА

VIII кръг

Берое – Ботев Враца

Ботев Пловдив – Монтана

ЦСКА 1948 – Славия

ЦСКА – Септември

Черно море – Добруджа

Локомотив Пловдив – Лудогорец

Локомотив София – Левски

Спартак Варна – Арда

IX кръг

Арда – Черно море

Ботев Враца – ЦСКА

ЦСКА 1948 – Локомотив Пловдив

Добруджа – Локомотив София

Монтана – Спартак Варна

Левски – Лудогорец

Септември – Ботев Пловдив

Славия – Берое

X кръг

Арда – Ботев Враца

Берое – Добруджа

Ботев Пловдив – ЦСКА 1948

Черно море – Септември

Спартак Варна – Славия

Локомотив Пловдив – Левски

Локомотив София – ЦСКА

Лудогорец – Монтана

XI кръг

Ботев Враца – Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 – Спартак Варна

Добруджа – Арда

Монтана – Черно море

Левски – Берое

Септември – Локомотив Пловдив

Славия – Локомотив София

ЦСКА – Лудогорец

XII кръг

Арда – Септември

Берое – Монтана

Ботев Пловдив – Славия

Черно море – Левски

Добруджа – ЦСКА

Локомотив Пловдив – Ботев Враца

Локомотив София – ЦСКА 1948

Лудогорец – Спартак Варна

XIII кръг

Ботев Враца – Септември

ЦСКА 1948 – Лудогорец

ЦСКА – Берое

Монтана – Арда

Спартак Варна – Ботев Пловдив

Левски – Добруджа

Локомотив София – Локомотив Пловдив

Славия – Черно море

XIV кръг

Арда – Левски

Берое – Локомотив София

Ботев Враца – ЦСКА 1948

ЦСКА – Монтана

Черно море – Лудогорец

Добруджа – Спартак Варна

Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив

Септември – Славия

XV кръг

Ботев Пловдив – Добруджа

ЦСКА 1948 – Черно море

Спартак Варна – Септември

Левски – ЦСКА

Локомотив Пловдив – Берое

Локомотив София – Ботев Враца

Лудогорец – Арда

Славия – Монтана