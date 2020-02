Трагедия в семейството на Грета Тунберг

Yesterday my grandfather Olof Thunberg passed away. He was about to turn 95. He was one of the kindest people I have ever known. We miss him terribly. Igår gick min farfar Olof Thunberg bort. Han var en av Sveriges största skådespelare och har stått på scen i över 75 år. Han var en av de snällaste människorna jag någonsin träffat. Vi saknar honom fruktansvärt mycket.

