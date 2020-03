Байдън печели в Южна Каролина, закани се на Тръмп

Бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън, който най-сетне отбеляза победа в надпреварата за президентската номинация на Демократическата партия, като спечели първичните избори в Южна Каролина, се утвърди като главен съперник на фаворита Бърни Сандърс и заяви, че е готов да победи Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Според резултатите от 85 процента от избирателните райони, Сандърс е втори с 20 на сто от вота, далеч зад Байдън (49%). След като остана едва трети, въпреки 20-те милиона долара, които изразходва локално за кампанията си, милиардерът Том Стайър обяви, че се отказва, още преди да приключи преброяването на бюлетините.

"Благодаря, Южна Каролина", написа Байдън в Туитър. Вие издигнахте Бил Клинтън, Барак Обама до президентството", каза Байдън под аплодисментите на своите привърженици в Кълъмбия, столица на щата, в който бившият вицепрезидент се радва на силна подкрепа на голямото афроамериканско население.

"Само преди няколко дни пресата и познавачите бяха обявили нашата кампания за мъртва, но тази вечер стана ясно, че сме съвсем живи. Сега, благодарение на всички вас - сърцето на Демократическата партия, ние спечелихме, и спечелихме съкрушително благодарение на вас. Сега вие изпратихте нашата кампания по пътя към победата над Доналд Тръмп", каза 77-годишният Байдън.

Thank you, South Carolina! To all those who have been knocked down, counted out, and left behind — this is your campaign. Together, we will win this nomination and beat Donald Trump.