Зеленски скастри Байдън: Няма незначителни нахлувания нито незначителни жертви!

Украинският президент Володимир Зеленски отвърна на коментарите на американския си колега Джо Байдън за "незначително нахлуване" на Русия в страната му, съобщава Би Би Си.

Припомняме, преди дни американският държавен глава заяви, че едно "незначително нахлуване" може да доведе до по-слаб отговор от страна на САЩ и съюзниците им.

Зеленски обаче остро го контрира в Туитър с думите: "Няма незначителни нахлувания. Точно както няма незначителни жертви и малка скръб от загубата на близки хора".

We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦