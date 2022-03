Украйна: Нападна ни нов вирус

Минаха две години, откакто Украйна регистрира първия си случай на коронавирус. Преди седмица обаче ни атакува друг вирус. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, визирайки руската инвазия в Украйна.

Руският агресор атакува Украйна на 24 февруари с претекст, че иска да защити рускоговорящото население в Украйна от „фашисткото правителство в Киев”. Зеленски призова Путин да защити рускоговорящото население в Русия, което е подлагано на постоянни репресии от страна на неговия режим. Зеленски призова руския нашественик да се прибере у дома. Украинският държавен глава заяви, че руската армия е променила своята тактика – тъй като Украйна е успяла да се противопостави на плановете на Кремъл за бърза и лесна победа, сега руските войници атакуват цивилни цели, безспирно и безмилостно.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви във видеопослание, че противниците на неговата страна ги очаква тежка битка. "Те няма да имат мир тук. Те няма да имат храна. Те няма да имат тук и един спокоен миг", заяви 44-годишният президент на Украйна. Окупаторите ще получат от украинците едно-единствено нещо: толкова силна съпротива, че винаги ще помнят, че ние не сме готови да се откажем от това, което е наше, добави Зеленски. "Руските войници не са бойци на една суперсила. Това са деца, които биват използвани. Пратете ги да си ходят вкъщи. Кажете на вашия главнокомандващ, че искате да живеете, а не да умирате", каза Зеленски във видеобръщението.

My cartoon Wednesday @TheTimes. The Descent of Man. #VladimirPutin #UkraineKrieg pic.twitter.com/dGaiTQojxi