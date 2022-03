Русия уби майка и двете й деца в Ирпен...

Майка и двете ѝ деца бяха избити по брутален начин от руската армия в град Ирпен, близо до столицата Киев. Фотограф на „Ню Йорк Таймс” засне телата на тримата на земята минути след животинската атака на руския нашественик.

Руските войници са обстрелвали цивилни, опитващи се да се евакуират от града, намиращ се до украинската столица. Семейството е било поразено от минометна атака. Притеклите се на помощ се опитали да спасят бащата, който още е дишал, но майката, синът ѝ тийнейджър и дъщеря ѝ на 8 години са загинали на място. По непотвърдена информация бащата също е починал по-късно от нараняванията си. Цивилните граждани са се опитвали да се евакуират през мост, който е подложен на постоянен обстрел от руската армия. Украйна обвинява Русия в умишлени атаки по маршрутите за евакуация на цивилни. Железопътна линия, използвана за евакуация, също е била ударена от руската армия.

„Ню Йорк Таймс” предаде, че украинските сили са участвали в сблъсъци с руските войници, но не и на мястото, където цивилни се движат на улицата. Руските сили продължават да настъпват към Киев. Всеки ден цивилните жертви на войната в Украйна драстично се увеличават. Русия умишлено избива жени и деца, опитвайки се да съкруши морала на цивилното население – въпреки обещанието си да атакува само военни цели, носещи стратегическо значение за украинските сили. В обсадения град Мариупол бе направен нов опит за евакуация на цивилни, но той отново се провали, след като руските сили нарушиха прекратяването на огъня.

