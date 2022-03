Русия извършва геноцид в Украйна

Войната на Русия в Украйна навлезе в третата си седмица. Нито една от целите ѝ до момента не беше постигната – въпреки хилядите жертви, милионите бежанци, принудени да бягат, и стотиците хиляди цивилни, които се крият в бомбоубежища в обсадените украински градове.

Заявените от Москва цели за смазване на украинската армия и сваляне на прозападното правителство на Зеленски се оказаха мисия невъзможна. Западните санкции срещу Русия заради военната ѝ агресия вече започнаха да дават ефект, като много компании се изтеглиха от руския пазар. Руската рубла е тотално обезценена, а много руски граждани и бизнесмени вече се евакуираха от федерацията, за да спасят своето бъдеще.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че Русия е извършила геноцид, атакувайки детска болница в Мариупол. Атаката оправда предупрежденията на САЩ, че най-голямото нападение срещу европейска държава от 1945 г. насам може да стане все по-ожесточена след първите неуспехи на Русия, предаде „Ройтерс”. Военните неуспехи на Русия я подтикват да извършва военни престъпления срещу цивилното население на страната. Варварското нападение е поредното в Украйна на руските военни.

Британският премиер Борис Джонсън заяви, че „ще държим Путин отговорен за неговите ужасни престъпления”, визирайки обстрела на родилна болница в Мариупол. Властите в югоизточния украински град описаха нападенията на руската армия като „чист геноцид” и военно престъпление, предаде „Гардиън”. Руската армия атакува цивилни в града с ракети, артилерия, системи за залпов огън и „оръжия, за които дори не знаем”, каза зам.-кметът на Мариупол Сергей Орлов. Русия обеща, че ще спре огъня в обсадени градове, за да позволи евакуацията на цивилни граждани, но наруши прекратяването на огъня и продължи да убива. „Що за държава е това, Руската федерация, която се страхува от болници, страхува се от родилни домове и ги унищожава?", попита Зеленски в телевизионно обръщение късно в сряда.

Russian bombs have struck two hospitals, one of them a children's facility, in Zhytomyr, west of Kyiv, the mayor says. There was no immediate word on casualties. Another airstrike Wednesday devastated a maternity hospital in the port city of Mariupol. https://t.co/pGr0G9JGkE