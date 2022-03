Байдън: Путин се провали

Войната на Путин срещу Украйна никога няма да бъде победа. Той се провали. Това написа американският президент Джо Байдън в Туитър.

„Той (Путин) се надяваше да пречупи Украйна без битка. Той се надяваше да разруши европейската решимост. Той се надяваше да отслаби трансатлантическия алианс. Той се надяваше да ни раздели. Провали се”, посочи американският президент. Руските терористи нахлуха в Украйна на 24 февруари. От началото на войната са убити хиляди, а милиони украинци вече избягаха зад граница заради руското нашествие.

Американският президент Джо Байдън заяви, че всяка една членка на НАТО трябва да е сигурна, че САЩ ще я защитят, ако Русия я нападне. Вашингтон ясно посочи на своите европейски съюзници, че дори Русия да се опита да вземе един сантиметър от територията на НАТО, ще се изправи срещу американската военна мощ. Руската армия търпи огромен провал в Украйна, въпреки че превъзхожда значително украинската. Блицкригът на нашественика се провали, което накара Москва да увеличи нападенията срещу невъоръжени цивилни граждани. Много възрастни, жени и деца бяха убити от руските войници.

Президентът на САЩ обяви нови мерки срещу руската икономика заради нахлуването в Украйна, като обедини сили с американски съюзници за ограничаване на търговията с Москва и лишаването ѝ от достъп до фондове за развитие. По думите му колективните действия ще нанесат нов съкрушителен удар по икономиката на Русия. Подобно на ръководителите на останалите държави сот Г-7, той призова да бъде отнет търговският статут на Русия на „най-облагодетелствана нация”. Това би позволило на страните от Голямата седморка да повишат митата и установят квоти за руските стоки. В САЩ мярката трябва да бъде одобрена от Конгреса, като негови членове вече са предприели ходове в тази насока. „Путин е агресор. Путин е агресорът. И Путин трябва да плати цената”, заяви американският президент.

