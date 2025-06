Израелският посланик в Киев: Не сме спирали никога военната си помощ за Украйна, в момента прехвърляме системи Patriot

Израелският посланик в Украйна Михаил Бродски заяви, че Израел все още прехвърля оръжия на Украйна, въпреки широко разпространеното мнение за липсата на военна помощ от Тел Авив, предава New Voicе, цитиран от Фокус.



Дипломатът обяви това в интервю за украинската журналистка Маричка Довбенко.



"Системите Patriot , които някога получихме от Съединените щати, сега са в Украйна. Това са израелски системи, които бяха на въоръжение в Израел в началото на 90-те години. Съгласихме се да ги прехвърлим на Украйна. И за съжаление, по време на предаването им не се говори много за това. Но когато казват, че Израел не е помогнал военно, това не е вярно“, подчерта Бродски.



Според посланикът той винаги се е старал да поддържа открит диалог с колегите си относно войната в Украйна, въпреки че в Израел многократно е бил критикуван за прекалено съчувствие към украинците.



Бродски също изрази надежда, че до края на дипломатическата му мисия в Украйна ще бъде постигнат мир.



На 4 май The New York Times, позовавайки се на настоящи и бивши американски служители, писа, че Украйна може да получи още две системи за противовъздушна отбрана Patriot , едната от които от Израел.



През януари Axios, позовавайки се на три информирани източника, съобщи, че американски военни са прехвърлили около 90 противовъздушни ракети-прехващачи Patriot от склад в Израел в Полша за по-нататъшен трансфер в Украйна. Изданието отбелязва, че това е най-голямата доставка на оръжие от Израел за Украйна от началото на пълномащабната война.



През август 2024 г. Михаил Бродски заяви, че в Израел се водят разговори за извеждане от експлоатация на остарели системи за противовъздушна отбрана Patriot и прехвърлянето им на Украйна, но по това време няма окончателно решение по въпроса.



Системата Patriot за първи път бе прехвърлена в Украйна през април 2023 г.

