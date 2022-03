Украйна - с шанс да победи във войната с Русия?

Междувременно се множат гласовете, които смятат, че изходът от войната в Украйна е „открит“. Американският Institute for the Study of War (ISW) твърди, че от изкуството за оперативно водене на бойни действия, с което се хвалят руските генерали, засега не се виждало почти нищо в Украйна. Сходни мнения изказват и военни експерти от британския Royal United Services Institute (rusi), както и от Европейския съвет за външни отношения (ЕCFR).

Украинската съпротива е ожесточена

Замисълът на Путин за Блицкриг срещу Украйна, където да инсталира свое марионетно правителство в Киев, а след това евентуално да се насочи и към някоя друга бивша съветска република – като например Молдова, засега се проваля поради ожесточената съпротива на украинците.

От дни атаката на руснаците не напредва достатъчно бързо, а има и сведения, че те дават големи жертви. Експерти дори виждат изненадваща неспособност на руските ВВС да провеждат комплексни операции, на което Путин реагирал яростно, както съобщиха западни тайни служби. Бившият главнокомандващ на войските на НАТО Уесли Кларк, цитиран от "Тагесшпигел", дори твърди, че има шанс, ако Западът засили своите военни помощи за Украйна, тя да победи руската армия. В разговор с ДВ ген. Кларк твърди, че войната в Украйна е само „първата битка“ и същевременно „най-лесната“.

Путин има далечна цел

Той припомня, че далечната цел на Путин е да възстанови бившата съветска сфера на влияние. Генералът твърди още, че ако Западът допусне да бъде сплашен от руските заплахи за използване на атомно оръжие и не подкрепи решително Украйна, ще има „следваща криза, но вече на натовска територия. Кларк има предвид евентуално нападение на Русия срещу балтийските държави.