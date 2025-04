Висш руски офицер бе убит при експлозия на автомобил в Московска област

Висш офицер от руските въоръжени сили бе убит днес при експлозия на автомобил в град Балашиха в Московска област, съобщиха руските новинарски канали „Маш“ и „Шот“, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Според „Маш“ убитият офицер е Ярослав Москалик – заместник-ръководител на Главното оперативно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници. Към момента няма официално потвърждение от страна на властите какво точно се е случило или каква е самоличността на офицера.

Руският новинарски канал „База“, който има източници в руските правоприлагащи служби, каза, че взривно устройство в паркиран автомобил било задействано от разстояние, когато офицерът, който живеел наблизо, преминал покрай него.

The person killed in the car explosion in Balashikha was Deputy Head of the Main Operational Directorate of the Russian General Staff, General Yaroslav Moskalyk, according to Russian media. https://t.co/vSnbOSRZZc pic.twitter.com/Carr5rsOue