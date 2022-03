,,85 деца в Украйна са убити от руските войници’’

„Освободителната” война на Русия в Украйна до момента е отнела живота на 85 деца. Други 100 са ранени, съобщи украинската прокуратура.

На 24 февруари Русия предприе пълномащабна инвазия в Украйна, за да я отърве от "нацисткото" правителство на Зеленски и да я демилитаризира. Всеки ден обаче руската армия атакува цивилни граждани, сред които жени и деца, които не са въоръжени. Само за 18 дни нашествениците са убили 85 украински деца. Кремъл наложи цензура в Русия за войната и не показва на руските граждани военните престъпления, които извършва в Украйна.

Вражеските войски в Украйна атакуват и автомобили на цивилни и превозни средства, които се използват за евакуация. От началото на войната 369 учебни заведения в Украйна са били бомбардирани от руската армия, голяма част от тях са напълно разрушени. Русия атакува и болници, детски градини и религиозни храмове. Обявеният брой жертви не е окончателен, защото в момента е невъзможно спасителните екипи да стигнат до разрушени сгради в райони на активни военни действия и във временно окупираните територии.

По-рано днес бе съобщено, че около 60 онкоболни деца от Украйна са се качили в медицински влак в полския граничен град Медика, който ще ги откара до болници във Варшава и в други градове. Някои от децата имат нужда от кислород, а други от интензивни грижи. А някои имат COVID-19 и ще бъдат отделени от другите, разказa анестезиолог от Варшава. Той добави, че досега с този медицински влак са били транспортирани 120 деца. От началото на войната в Украйна 2 698 280 украински бежанци са напуснали страната, като по-голямата част от тях (1 655 503) са в Полша. Именно Полша е страната, приела най-голям брой украински бежанци и оказваща най-голяма помощ на украинския народ в тези черни дни за Европа.

