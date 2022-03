Самолет на Абрамович е кацнал в Москва. От Истанбул

Самолет, свързван с руския олигарх Роман Абрамович, който е обект на санкции, се приземи в Москва рано тази сутрин. Преди това машината спря за кратко в Истанбул, предаде Ройтерс, като се позова на данни от сайта Флайтрадар 24, следящ полетите в реално време.

Самолетът е пристигнал в Истанбул от Израел вчера, малко след като бе забелязан на летището на Тел Авив "Бен Гурион". Абрамович е сред седемте руски милиардери, добавени към британския санкционен списък заради руската инвазия в Украйна. Европейският съюз предприе сходни санкционни стъпки, за да изолира руския президент Владимир Путин.

Абрамович, който освен руско, има и израелско и португалско гражданство, отрича да има близки връзки с Путин.

#Russian oligarch Roman #Abramovich was spotted in the VIP lounge of #TelAviv airport waiting for his business jet to #Turkey. He flew to #Istanbul after it became known that #Israel had no intention of helping #Russians to hide from European and American #sanctions. pic.twitter.com/73OP5KrfgA