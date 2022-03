Украйна е убила 13 500 руски войници

От началото на руската военна агресия в Украйна са били убити над 13 500 руски войници, съобщиха украинските медии, цитирайки информация на Генералния щаб на украинските въоръжени сили. Мнозина други са пленени.

Освен това са унищожени 1279 бронирани машини на врага, 81 самолета, 150 артилерийски системи, 95 хеликоптера, 60 цистерни за гориво, 404 танка, 3 кораба, както и 9 дрона. Украинските въоръжени сили нанасят тежки поражения на руския агресор. Русия започна войната в Украйна на 24 февруари, нахлувайки от три посоки. Москва е наложила цензура за руските граждани и отказва да даде реалния брой на своите убити войници. Русия обави, че 500 нейни военнослужещи са загубили живота си в Украйна, но реалният брой е драстично по-голям.

"Силната подкрепа на Въоръжените сили от целия народ на Украйна, искреното доброволческо движение, масовото присъединяване към отбраната, солидарността на всички наши хора, са предпоставките за победата. Предпоставки за освобождението на цялата ни страна... Единствената и най-добрата. За нас Украйна не е просто територия, каквато е за окупаторите. Те тук нищо не различават, нищо не разбират. За тях всичко това е само мишена. За нас Украйна – това са милионите щастливи моменти, родните символи, запомнящите се места. Ние усещаме тази земя. За нас Украйна е нашият живот и затова милиони хора днес се изправиха в защита на нашата държава. Затова днес всички сме доброволци. Всички, които защитават Украйна, нашите деца, тези, които защитават нашето бъдеще", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine declares that over 13,500 #Russian occupiers have been killed. pic.twitter.com/RMM0Ffgu04