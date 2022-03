Смелата руска журналистка, която се обяви против войната, е изправена пред ужасяваща заплаха

Смелата руска журналистка, която в ефира на руската национална телевизия Първи канал (Первый канал) се обяви против войната, ще се сблъска с тежки последици заради своите действия.

Редакторката Марина Овсянникова по време на пряко предаване издигна надпис, с който призовава да се сложи край на бруталната война, започната от Русия в цяла Украйна на 24 февруари. „Не вярвайте на пропагандата”, призова тя. По-късно Овсянникова е била арестувана. Няма по-подробна информация към момента за нейното здраве. Кремъл наложи тотална цензура в Русия за войната в Украйна и военните престъпления, които извършва там всеки ден. Всеки руснак, който протестира или спомене думата „война”, или говори за руските жертви в Украйна, може да получи тежка присъда. Осъдените могат да лежат до 15 години в затвора. Не са един или два случаите, при които дисиденти и опозиционери на Кремъл биват убивани.

Марина Овсянникова се изправи смело срещу цялата пропагандна машина на руските военнопрестъпници. Би Би Си коментира, че тя ще стане символ на свободата. За съжаление не са обнадеждаващи изгледите за нея – по всяка вероятност ще получи тежка наказателна присъда. По руските телевизии се показва само руска пропаганда и огромна част от руското население продължава да живее в информационно затъмнение. Кремъл лъже собствените си граждани, казвайки им, че е изпратила мироопазващи сили в Украйна и че не атакува невъоръжени жени и деца.

