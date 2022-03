270-килограмовият пианист Лука Сафронов се окова с вериги за вратите на ресторант на McDonald's в Москва, в знак на протест, че любимата му хранителна верига го изоставя.

Сафронов обвинява Америка, че е пристрастила руснаците към тази храна и че през последните 30 години им е внушавала, че трябва да се приемат каквито са, а сега ги изоставя и принуждава да си променят хранителните навици с по-здравословни такива.

“They have no right to close.”



Russian artist Nikas Safronov’s son Luka handcuffed himself to the door of a McDonald’s restaurant in Moscow, to protest the fast food chain’s pullout from Russia pic.twitter.com/xVq9zoYk2b