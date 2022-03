Мариупол е унищожен

Властите в обсадения от руската армия източен украински град Мариупол заявиха, че до 90% от сградите са разрушени от руските нашественици при ежедневните им бомбардировки, предаде Би Би Си. Критична е ситуацията за цивилното население.

Украинската депутатка Леся Владимировна Василенко заяви, че градът бива „унищожаван от небето“ и повтори призива на президента Володимир Зеленски към западните държави да наложат зона над Украйна, забранена за полети. Към момента НАТО категорично отрича възможността за такава зона, защото тя би довела до пряка военна конфронтация с Русия. Мариупол е най-тежко пострадалият град от руската агресия, предприета от Владимир Путин на 24 февруари. Всеки ден там руската армия извършва военни престъпления, атакувайки цивилни сгради и граждани. Само през първите три седмици на тази война над 2500 цивилни са убити в Мариупол от руската армия.

Голяма част от населението на града продължава да е в капан, защото Русия отказва да ѝ позволи да се евакуира. Руската армия бомбардира театър в Мариупол, в който са се укривали над 1000 души, голяма част от които деца. Украинският външен министър Дмитро Кулеба заяви, че това е още едно ужасяващо военно престъпление. Според него сградата е напълно разрушена. „Руснаците трябва да са знаели, че тук се укриват цивилни хора”, каза дипломатът. Сателитни снимки показват, че пред театър е имало надпис „деца”, което още веднъж затвърждава лъжата на Кремъл, че във войната срещу Украйна атакува само „военни обекти”. Стратегически важният пристанищен град Мариупол на Азовско море от дни е обграден от руски войски и е обстрелван от няколко страни. В града няма вода и храна, няма ток и отопление. Твърди се, че стотици хиляди хора са заклещени в града при катастрофални условия. Много градове на Украйна преживяват хуманитарна катастрофа.

The word 'children' was painted in large Russian script on the ground outside the Mariupol Drama Theatre, Maxar satellite images collected on March 14 showed. Ukraine accused Russia of bombing the theater on Wednesday. Russia denies the attack https://t.co/JtB56K8eCz pic.twitter.com/iV13h0dBXm