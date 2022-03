"Зеленски: Скоро ще празнуваме победата над Русия"

Украинците скоро заедно ще празнуват победата над Русия, каза президентът Володимир Зеленски по време на посещение в болница в Киев при ранени в конфликта, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Не би могло да бъде по друг начин, когато в нашата страна има такива силни семейства", се казва в негово изявление, публикувано от неговата канцелария малко след срещата му със семейство, членове на което били простреляни, докато опитвали да се спасят.

По време на визитата Зеленски подари на 8-годишното дете в семейството плюшена играчка. По информация от украински източници сестрата на момчето го е защитила, докато те са били под обстрел от руски военни. Той и майка му са получили сериозни наранявания, докато бягали от Ворзел, северно от Киев. Междувременно висш американски служител съобщи, че Русия е изстреляла повече от 1000 ракети от началото на инвазията в Украйна, която сега навлиза в четвъртата си седмица, предаде Ройтерс.

Zelenskyy visited a family of civilians who suffered from shelling in #Vorzel in the hospital. pic.twitter.com/m5cjpEyD6L